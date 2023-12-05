كاتب صحفي: نتنياهو لا يستطيع القضاء على حماس لهذا السبب

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة إن إسرائيل لا يمكنها القضاء على حماس، فبحسب البيانات الإسرائيلية أنها قتـ لت 3 آلاف فرد من حماس خلال شهرين، فإنها تحتاج سنة لتقضي على حماس وقتـ ل نحو 800 ألف فلسطيني.

وأضاف خلال لقاء خاص مع الإعلامي جمال عنايت على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن محاولة إسرائيل القضاء على حماس بالعنف ولدت دعوات في لبنان اجتذبت 250 ألف شاب، وانضموا لما يسمى جماعات طوفان الأقصى.

ولفت إلى أن هناك فارقا بين الجندي الذي يـقـ تل طفلا بالرصاص وهو أعزل خوفا منه، وبين شجاعة المقاوم الفلسطيني في المواجهة ونسف المدرعات من المسافة صفر، العالم كله الآن يعقد هذه المقارنة.