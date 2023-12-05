بيان عاجل من أمريكا بشأن انتشار مرض يصيب الجهاز التنفسي في الصين

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، إن السلطات الطبية الأمريكية لا تعتبر الزيادة في معدلات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي في الصين مظهرا من مظاهر مسببات الأمراض الجديدة.

وأضاف ميلر، في إفادة صحفية: “سنواصل مراقبة الوضع عن كثب... في الوقت الحالي، يقول مركز السيطرة على الأمراض علنا إنه ليس لديه دليل على أن هذا مظهر من مظاهر مسببات الأمراض الجديدة”.

بكتيريا الميكوبلازما الرئوية

وأمس، أفادت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، بأن الصين والدنمارك وفرنسا وهولندا كشفت عن زيادة حالات الإصابة بالالتهاب الرئوي لدى الأطفال بسبب بكتيريا الميكوبلازما الرئوية “المفطورة الرئوية” التي تؤدي إلى التهاب الجهاز التنفسي.

وأوضحت “سي إن إن”، أنه تم أيضًا تسجيل ارتفاع في معدلات الإصابة في إحدى مقاطعات ولاية أوهايو الأمريكية.

وأضافت أنه يمكن للبكتيريا أن تسبب تفشي الالتهاب الرئوي كل “سنة إلى ثلاث سنوات”.

وذكرت أنه "يبدو بالتأكيد أن هذا العام قد يكون أسوأ من الأعوام الأخرى في أمريكا وأوروبا".

ولفتت شبكة “سي إن إن، إلى أنه تم تسجيل انتشار الالتهاب بسبب بكتيريا الميكوبلازما الرئوية “المفطورة الرئوية” في ألمانيا أيضا.