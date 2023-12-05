جالانت: الحرب لا مفر منها.. وإن لم ننتصر لن نعيش في المنطقة

قال وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الثلاثاء، إن حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" تفقد السيطرة على قطاع غزة.

وأضاف جالانت في مؤتمر صحفي، أن حماس تفقد السيطرة في غزة جراء الضربات الجوية والبرية والبحرية والاستخبارية التي تقوم بها القوات الإسرائيلية، والنتائج كبيرة ومثيرة ودقيقة.

وأشار وزير الدفاع الإسرائيلي، إلى أننا ندفع ثمنا باهظا في الحرب على غزة، لافتا إلى أن هناك أثمان عالية لهذه الحرب بسبب سقوط جنودنا فيها، لذلك يجب الانتصار بشكل حاسم ودقيق عبر ضرب حماس.

وتابع: "شاهدت في غزة عن كثب دقة العملية ومحاربونا يعملون للقضاء على أي مصدر تهديد".

وقال جالانت: "ليس لدينا شرعية لوقف الحرب، والأمر الشرعي الوحيد هو استمرار الحرب حتى القضاء على حماس"، مشيرا إلى أننا ملتزمون بشكل كبير بإعادة جميع المختطفين دون استثناء وسنبذل كل مجهود لتحقيق ذلك.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي: "حربنا لا مفر منها وإن لم نحقق الانتصار فلن تكون لنا حياة في هذه المنطقة".

وأشار وزير الدفاع الإسرائيلي، إلى أنه لا يوجد أي طرف يساعد حركة حماس الآن، ويشمل ذلك إيران وحزب الله.