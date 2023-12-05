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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جيش الاحتلال: غمر أنفاق غزة بمياه البحر لتدميرها

غزة
غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي البدء في غمر أنفاق غزة بمياه البحر لتدميرها، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

 

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كما أعلن  جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن الجيش يقاتل الآن في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وحسب وسائل إعلام عبرية، قال يارون فينكلمان، قائد القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي: “نحن في أعنف يوم من القتال منذ بداية العملية البرية من حيث استهداف قوات حماس، وعدد المواجهات مع العدو وحجم النيران التي تستخدمها قواتنا، سواء من القرع أو من الجو ونعتزم مواصلة الهجوم”.

وأضاف أن “دخول قوات الاحتلال لخان يونس يتعرض لنيران كثيفة من حماس”.

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