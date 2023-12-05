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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"واشنطن بوست” تفضح أكاذيب الاحتلال بشأن العمليات العسكرية في شمال غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي

ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن العمليات العسكرية في شمال غزة بعيدة عن الاكتمال والقوات البرية لم تدخل إلى معاقل حركة حماس الفلسطينية.

وأوضحت “واشنطن بوست”، نقلا عن مصدر استخباري إسرائيلي، أن “ثلث مدينة غزة خارج عن سيطرة القوات الإسرائيلية”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، إن الوقت الإسرائيلية تطوق منطقة خان يونس في الجزء الجنوبي من قطاع غزة.

وأضاف هاليفي، أن "أولئك الذين اعتقدوا أن الجيش الإسرائيلي لا يعرف كيف يستأنف القتال في نهاية وقف إطلاق النار مخطئون، وحماس تشعر بذلك جيدًا".

وتابع قائلا: "تطوق قواتنا منطقة خان يونس في الجزء الجنوبي من قطاع غزة. وفي الأيام الأخيرة، تمت تصفية العديد من العناصر، بما في ذلك قادة كبار في حماس.. وفي الأيام الأخيرة، انتقلنا إلى المرحلة الثالثة من العملية".

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وقال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي: “لقد سيطرنا على العديد من معاقل حماس في الجزء الشمالي من قطاع غزة، والآن نعمل ضد مراكز ثقلها في الجنوب”.

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