جيش الإسرائيلي يعلن ارتفاع عدد ضحاياه إلى 408 جنود

أفادت القناة الـ 13 الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي أعلن مقتل جنديين اثنين ما يرفع عدد قتلاه المعلن عنهم اليوم إلى 7 في المواجهات مع مقاتلي حركة حماس في غزة.

ومن جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي، ارتفاع حصيلة جنوده القتلى إلى 84 منذ بدء العملية البرية في غزة، ومنذ 7 من أكتوبر إلى 408 قتلى.

وعلى جانب آخر، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن القوات الإسرائيلية تتواجد الآن في قلب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، وفقا لشبكة CNN.

ووصف قائد القيادة الجنوبية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، اللواء يارون فينكلمان: "هذا اليوم بأنه اليوم الأكثر شراسة في القتال منذ بداية العملية البرية، من حيث عدد المعارك، واستخدام القوة النارية من الأرض والجو".

وأضاف فينكلمان: "منذ انتهاء فترة التوقف العملياتي، نفذت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي جولتين من الضربات شملت عشرات الطائرات من جميع الأسراب القتالية".

وتابع فينكلمان: "تم استخدام مئات الذخائر خلال الغارات على الأنفاق، غرف العمليات، ومواقع إطلاق الصواريخ المضادة للدبابات من أجل دعم حركة جنود المشاة في الجيش الإسرائيلي على الأرض".