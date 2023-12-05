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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قناة عبرية: إيران تعمل على وقف إمدادات النفط إلى إسرائيل

أرشيفية
أرشيفية

أفادت القناة السابعة العبرية، اليوم الثلاثاء، بأن وزارة الخارجية الإيرانية شكلت فريقاً يعمل عبر القنوات الدبلوماسية مع الدول المصدرة للنفط من أجل وقف إمدادات النفط إلى إسرائيل بسبب الحرب على قطاع غزة.

وفي وقت سابق، التقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان: "في الوقت الذي كان يأمل فيه الكثيرون أن يصبح وقف إطلاق النار المؤقت وقفا دائما، لا يزال الكيان الصهيوني يرتكب جرائم القتل الجماعي في غزة".

واتهم عبد اللهيان جيش الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب وعقاب جماعي في انتهاك لأسس ومبادئ القانون الدولي.

وقال إن إيران تعترف بحق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال وتعتبر حركة حماس منظمة تحرير فلسطينية تعمل ضد الاحتلال.

وأضاف: "لا بد من استنفاد القانون ومعاقبة مجرمي الحرب الصهاينة في محكمة العدل الدولية، ووقف تصدير البضائع والطاقة إلى كيان الاحتلال ومصادرة البضائع المصنوعة في إسرائيل".

وتابع"هذا هو الحد الأدنى الذي يجب أن نفعله لإظهار التضامن مع الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية".

وزارة الخارجية الايرانية الدول المصدرة للنفط وقف إمدادات النفط إسرائيل الحرب على قطاع غزة

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