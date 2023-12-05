لا تتغافل عنها.. أعراض تحذيرية تدل على الإصابة بجلطة القلب

تسبب الجلطة القلبية في انسداد أحد الشرايين التي ترسل الدم والأكسجين إلى القلب، ويمكن لهذه الجلطة أن تسد الشرايين، مما يؤدي إلى الإصابة بالنوبة القلبية، والتي تسبب في موت أنسجة عضلة القلب بسبب نقص تدفق الدم.

أعراض حدوث الجلطة القلبية

تحدث بعض النوبات القلبية فجأة، ولكن تظهر لدى العديد من الأشخاص أعراض ومؤشرات تحذيرية بعد حدوث الجلطة القلبية بساعات أو أيام أو أسابيع، قد يكون الشعور المستمر بألم الصدر الذي لا يختفي مع أخذ قسط من الراحة علامةً تحذيرية مبكرة.

وتتفاوت أعراض الجلطة القلبية، على حسب حالة أنسداد الشرايين، فبعض الأشخاص تكون أعراضهم خفيفة، بينما يصاب آخرون بأعراض شديدة، وبعض الأشخاص لا تظهر عليهم أي أعراض.

وتشمل أعراض الجلطة القلبية الشائعة، والتي تظهر على أغلب الذين أصيبوا بالجلطات، وفقا لما نشى في موقع “مايو كلينك” الطبي، وتشمل ما يلي :

أعراض حدوث الجلطة القلبية

_ ألم في الصدر يشبه الإحساس بضغط أو ثقل أو ضيق أو ألم عاصر أو وجع.

_ الشعور بألم أو انزعاج يمتد إلى الكتف أو الذراع أو الظهر أو العنق أو الفك أو الأسنان وأحيانًا يصل إلى الجزء العلوي من البطن.

_ العرق البارد.

_ الإرهاق.

_ حرقة المعدة أو عسر الهضم.

_ شعور مفاجئ بالدوار أو الدوخة.

_ الغثيان.

_ ضيق النفَس

_ ألم بسيط أو حاد في الرقبة أو الذراع أو الظهر وبالاخص عند النساء.