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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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المصرية للاتصالات تنفي البيانات المتداولة حول انقطاع الإنترنت.. وتوضح حقيقة الأزمة |فيديو

المصرية للاتصالات
المصرية للاتصالات

قال محمد أبو طالب نائب رئيس المصرية للاتصالات، إن السبب في انقطاع خدمة الإنترنت عن بعض المناطق حدث بسبب عطل فني وتقني في أحد الأجهزة الأساسية المسئولة عن تشغيل الشبكة الرئيسية.

 

وأضاف محمد أبو طالب رئيس المصرية للاتصالات خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء 
dmc"، أنه ليس مصرح له أن يعلن عن الجهاز الذي حدث به العطل الفني، ولكن لا يوجد قطع في أي من الكابلات، مؤكداً ان هنا بعض البيانات التي تم تداولها عارية تماماً من الصحة.

العديد من الأشخاص قد تأثروا اليوم بسبب انقطاع الإنترنت اليوم

 

علق الدكتور عمرو صبحي، خبير الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات، على أزمة انقطاع الإنترنت الأرضي بالساعات الماضية، قائلا: "الإنترنت اليوم بقى شيء أساسي في كل بيت مش اختياري، بقى عامل زي الماء والهواء والإنسان مينفعش يتنفس في عدم وجوده".

 

وأوضح "صبحي"، خلال مداخلته ببرنامج 90 دقيقة المذاع على شاشة المحور، أن اليوم أصبح هناك شبه حياة كاملة تعيش على وجود الإنترنت، سواء الشركات التي تعتمد على الإنترنت في عملها، أو الأشخاص العادية التي تتعامل على مواقع السوشيال ميديا.

 

ونوه، خبير الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات، إلى أن العديد من الأشخاص قد تأثروا اليوم بسبب انقطاع الإنترنت اليوم من أكبر شركة موجودة في مصر والتي لها النصيب الأكبر في خدمات الإنترنت والذي يصل إلى 70%.

https://web.facebook.com/dmctv/videos/1377951739777553

الانترنت الشبكة عطل فني أزمة انقطاع الانترنت محمد أبو طالب

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