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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بسبب نفاد الوقود.. وزير الاتصالات الفلسطيني: انقطاع الخدمة عن غزة استمر شهرين

القصف بغزة
القصف بغزة

قال الدكتور إسحاق سدر وزير الإتصالات الفلسطيني إنه في خلال الحرب بغزة والتي امتدت قرابة شهرين فقد تم وقف الاتصالات بشكل كامل عن قطاع غزة بشكل متعمد من قبل الاحتلال في قصف المسارات الدولية التي تنقذ ما بين المحافظات الشمالية والجنوبية.

وأضاف سدر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج أخر النهار، المذاع على فضائية النهار، تقديم الإعلامى تامر أمين،  شهدت غزة يوم كامل بدون اتصالات بسبب نفاذ الوقود والتى تم بعدها عملية تدمير كامل للمقاسم الرئيسية والفرعية  لكميات الوقود التى تكفي فقط يوميا.


وتابع  وزير الاتصالات الفلسطيني : بالأمس تم قصف خط رئيسي بشمال قطاع غزة والتى  حتي الأن لا تستطيع طواقم الشركات في إصلاح هذا الخلل في المناطق التي تعرضت لهجمات مسلحة من قبل الاحتلال وممارسة جرائمهم في هذه البلد.

تم قطع المسارات الدولية بقطاع غزة

وأكد إسحاق سدر، أنه تم قطع تماما المسارات الدولية ولم يكن هناك اتصالات في صباح هذا اليوم.

وأردف، ٧٠% من الشبكة والهوائيات والابراج  والمقاسم تضررت ولكن بعص الأماكن بها إمكانية الاستغاثة وتوصيل الإنترنت، لتوثيق الجرائم اللاإنسانية التي تمارس بحق الشعب بقطاع غزة.

 

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