غزة تعيش عليها.. القدرة التشغيلية للبطاريات لا تتعدى الـ 24 ساعة|شاهد

الوقود المخصص للأتصالات بدأ في النفاذ وسنفقد كل يوم عناصر أساسية من شبكة الأتصالات

قال دكتور إسحاق سدر، وزير الأتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني، إن كميات الوقود المخصصة للأتصالات بدأت في النفاذ وسنفقد كل يوم عناصر أساسية من شبكة الأتصالات.



وأضاف « سدر » من خلال مكالمة هاتفية لبرنامج “مساء دي أم سي” على قناة "دي أم سي" التي تقدمة الإعلامية "إيمان الحصري" أن اليوم توقفت المولدات الرئيسية التي تغذي المحطات والعناصر الأساسية في الشيخ رضوان لأن الوقود نفذ.



أشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني، إلى أن الأتصالات تعمل حتى الآن بالبطاريات التي تخزن طاقة كهربائية والتى تغذي هذه العناصر بالتيار الكهربائي.

ولفت إلى أن القدرة التشغيلية لهذه البطاريات لا تتعدى الـ 24 ساعة، مؤكدا أن خدمات الاتصالات تعطلت بالكامل وفي الوقت الحالي تعمل بسبب البطاريات التي تخزن طاقة كهربائية فقط.

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