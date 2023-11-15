مسئول فلسطيني : انقطاع الاتصالات كليًا خلال ساعات عن قطاع غزة

كشف الدكتور إسحاق سدر، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني، عن تفاصيل وضع أجهزة الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات في قطاع غزة خلال الفترة الماضية .

وأكد في مداخلة لبرنامج "مساء DMC" المُذاع على قناة "DMC"، إن كميات الوقود المخصصة للاتصالات بدأت في النفاد بسب قصف الاحتلال لكافة الشبكات في غزة، القصف الشدي خلال الفترة الماضية قد دمر عد كبير من شبكات الاتصالات، مضيفًا أنه في أي وقت سوف تنقطع الاتصالات عن قطاع غزة بشكل كامل.



وشدد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني ، أن القصف الشديد تسبب في فقدان عناصر أساسية من عناصر شبكة الاتصالات".

حالة الشبكات في قطاع غزة

وحول حالة الشبكات في قطاع غزة أشار قائلا: أنه في صباح اليوم توقفت المولدات الرئيسية التي تغذي المحطات والعناصر الأساسية في الشيخ رضوان وخان يونس بسبب نفاد الوقود ومتابعة القصف الشديد عليها من قبل الاحتلال.

ونوه " إسحاق "، إلى أن خدمات الاتصالات تعطلت بالكامل وفي الوقت الحالي تعمل بسبب البطاريات التي تخزن طاقة كهربائية فقط، مردفا بأن القدرة التشغيلية لتلك البطاريات لا تتعدى 24 ساعة بسبب نفاد الوقود الرئيسي.