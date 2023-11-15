توقف خدمة الاتصالات في غزة خلال ساعات بعد نفاد الوقود

أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية”، نبأ عاجل منذ قليل، وهي أن خدمة الاتصالات ستتوقف فى غزة خلال ساعات بعد نفاد الوقود.

وقال بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من قطاع غزة، إن غارات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت منزلا في خان يونس، أسفر عن عدد كبير من الشهداء والمصابين، ولا تتوقف الغارات المتواصلة على أحياء غزة.

تواصل عمليات إطلاق النار

وذكر مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مدير مجمع الشفاء الطبي أكد أن قوات الاحتلال الإسرائيلي انسحبت من داخل مجمع الشفاء الطبي بغزة، للبوابات الخارجية للمجمع، ولا تزال الدبابات الإسرائيلية تتواجد بشكل كثيف في محيط المجمع، وتواصل عمليات إطلاق النار والقذائف باتجاه كل ما يتحرك في داخل المجمع أو في محيطه.