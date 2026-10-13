"شوكت المصري".. أمينا عاما لمؤتمر أدباء مصر في دورته الثامنة والثلاثين

أسفرت انتخابات الأمانة العامة لمؤتمر أدباء مصر عن اختيار الدكتور شوكت المصري عميد المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون فرع الإسكندرية، أمينا عاما للمؤتمر في دورته الثامنة والثلاثين، المقرر إقامتها العام المقبل.



كما أسفرت الانتخابات عن اختيار الشاعر جمال حراجي أمينا عاما مساعدا ممثلا عن أدباء الوجه البحري، والشاعر إبراهيم البرديسي أمينا عاما مساعدا ممثلا عن أدباء الوجه القبلي، في إطار استكمال تشكيل الأمانة العامة للدورة الجديدة.



ومن المقرر الانتهاء من إعلان رؤساء اللجان التنفيذية للمؤتمر خلال الاجتماع المقبل للأمانة العامة، بما يشمل توزيع المهام والمسئوليات المرتبطة بالإعداد للدورة الثامنة والثلاثين، ووضع الترتيبات التنظيمية والبرامج الثقافية والبحثية الخاصة بها.



ويعد مؤتمر أدباء مصر أحد أهم الفعاليات الثقافية الرئيسية التي تنظمها وزارة الثقافة من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة، ويستهدف إتاحة مساحة للحوار بين الأدباء والمبدعين، ومناقشة قضايا الإبداع والنقد والحياة الثقافية، إلى جانب إبراز تجارب الكتاب والمثقفين في مختلف المحافظات.