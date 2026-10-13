قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طلع 120 جنيه.. سعر الجنيه الذهب في الصاغة الآن
الرد القاسي بدأ.. تركي آل الشيخ: بداية دفع الثمن بعد الهجمات على المملكة
وجبة فرايد تشيكن تنقل أسرة كاملة للمستشفى بالفيوم.. أب يكشف تفاصيل إصابة طفليه وزوجته باشتباه تسمم غذائي
التحالف يكشف تفاصيل ضربات صنعاء: استهداف مصادر إمداد الصواريخ والمسيّرات
ترامب: واشنطن تواصل تبادل المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا.. وتحذر الصين وروسيا من دعم إيران
بعد إنذار بالإخلاء.. ضربات للتحالف بقيادة السعودية تستهدف منشأة نفطية في صنعاء
عمرو عبد الجليل يكشف لصدى البلد كواليس برنامج «توأم رمضان» مع شقيقه الشيخ أيمن| فيديو
الصين تؤكد دعمها لوقف شامل لإطلاق النار في الشرق الأوسط
سفير أوزبكستان بالقاهرة: التوسع في مجال التعاون السياحي أحد المجالات الواعدة مع مصر
الشيباني يتهم إسرائيل بتسليح مجموعات في السويداء.. ويدعو للعودة إلى اتفاقية فض الاشتباك
البحوث الفلكية ينظم ورشة عمل دولية لتطوير منظومة رصد الزلازل والإنذار المبكر بالتعاون مع الصين
قوات التحالف: ترسانة الحوثيين من الصواريخ والمسيرات تهدد السعودية واليمن وسلامة المطارات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

"إلـ نينيو" تشتد عالميا.. تحذيرات من حرارة قياسية ومخاطر الجفاف والفيضانات

إلـ نينيو
إلـ نينيو
حنان توفيق

حذر مدير مرصد كوبرنيكوس للمناخ التابع للاتحاد الأوروبي من اشتداد ظاهرة “إل نينيو” تسبب في تسجيل درجات حرارة قياسية في منطقة رئيسية من المحيط الهادئ  وقد يسهم في جعل عام 2026 الأكثر حرارة على الإطلاق عالميا.

ويحذر خبراء الأرصاد الجوية حول العالم منذ أشهر من احتمال أن تصبح ظاهرة “إل نينيو” الحالية الأقوى على الإطلاق، بعدما سجلت مستويات قياسية حتى قبل بلوغ ذروتها المتوقعة في وقت لاحق من العام الجاري.

تعد“إل نينيو” مرحلة احترار ضمن دورة مناخية طبيعية، ترتفع خلالها درجات حرارة مياه المحيط الهادئ الاستوائية بصورة مؤقتة، ما يؤدي إلى تغير أنماط الطقس، وقد يزيد من مخاطر الجفاف والفيضانات، فضلًا عن تفاقم الاحترار العالمي الناجم عن الأنشطة البشرية.

“إل نينيو” تسجل مستويات قياسية في المحيط الهادئ
وأفاد مرصد كوبرنيكوس للمناخ بأن درجة حرارة سطح البحر في منطقة رئيسية لرصد الظاهرة في المحيط الهادئ، تُعرف باسم “نينيو 3.4”، بلغت مستوى قياسيًا غير مسبوق عند 29.70 درجة مئوية خلال الشهر الماضي.

وتجاوزت هذه الدرجة أعلى المستويات المسجلة خلال موجات “إل نينيو” القوية السابقة في أعوام 1982-1983 و1997-1998 و2015-2016.

وقال مدير مرصد كوبرنيكوس، كارلو بونتمبو، لوكالة الأنباء الفرنسية، إن ظاهرة “إل نينيو”، التي ظهرت هذا العام في يونيو تُعدّ "استثنائية جدًا"، لكنه أوضح أن الوقت لا يزال مبكرًا لتحديد ما إذا كانت الأقوى على الإطلاق.

ومع ارتفاع درجات حرارة المحيطات نتيجة التغير المناخي، قد تبدو موجات “إلـ نينو”  الأخيرة أقوى من سابقاتها، وهو ما يزيد صعوبة إجراء المقارنات التاريخية بينها.

وأوضح مرصد كوبرنيكوس أنه اعتمد مؤشرًا جديدًا يأخذ في الحسبان ارتفاع حرارة المحيطات الاستوائية، وتشير نتائجه إلى أن الظاهرة الحالية لم تتجاوز الموجات السابقة من حيث القوة.

وقال بونتمبو: «إنه حدث كبير للغاية حتى وفق هذا المقياس، وهذه الظاهرة الكبيرة جدًا تحدث اليوم في ظل مناخ أشد حرارة بكثير».

ولا يستخدم جميع خبراء الأرصاد الجوية المقياس نفسه لتقييم شدة ظاهرة “إل نينيو” وفي هذا السياق، أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، الجمعة، أن الظاهرة بلغت “أعلى شدة مسجلة على الإطلاق”.

المحيطات تسجل حرارة قياسية خلال سبتمبر بالتزامن مع اشتداد ظاهرة “إل نينيو”، سجل متوسط درجات حرارة سطح البحر عالميًا مستوى قياسيًا لشهر سبتمبر ، بلغ 21.05 درجة مئوية، متجاوزًا الرقم القياسي السابق للشهر نفسه، والمسجل في عام 2023 عند 20.92 درجة مئوية، وفق بيانات مرصد كوبرنيكوس.

وحذّر خبراء من أن اجتماع ظاهرة “إل نينيو” مع التغير المناخي الناجم عن الأنشطة البشرية قد يجعل عام 2027 الأكثر حرارة على الإطلاق، مع انتقال الحرارة المخزنة في المحيط الهادئ إلى الغلاف الجوي.

وتحدث الظاهرة عادة كل عامين إلى سبعة أعوام، وتستمر فترة تتراوح بين تسعة أشهر و12 شهرًا، وقد تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة خلال العام التالي، مع وصولها إلى ذروتها.

لكن بونتمبو أشار إلى أن عام 2026 نفسه قد يسجل أرقامًا قياسية جديدة، في ظل استعداد ظاهرة «إل نينيو» الحالية لبلوغ ذروتها.

وقال لوكالة فرانس برس: «إذا تابعنا النموذج الذي شهدناه في الماضي، فقد ينتهي بنا المطاف بعام 2026 يحطم الأرقام القياسية، متبوعًا بعام 2027 يحطم الأرقام القياسية أيضًا».

وقال بونتمبو إن درجات الحرارة ستظل على الأرجح أعلى بمقدار 1.5 درجة مئوية من معدلاتها المعتادة في مطلع العام المقبل.

وكانت الدورة الأخيرة من ظاهرة"إل نينيو" قد أسهمت في جعل عام 2024 الأكثر حرارة على الإطلاق، بعد عدة أشهر تجاوزت فيها درجات الحرارة عتبة 1.5 درجة مئوية، وفقًا لبونتمبو.

ورغم الدور الذي تؤديه الظاهرة في ارتفاع درجات الحرارة، شدد بونتمبو على أن “ السبب النهائي لارتفاع الحرارة وتجاوزها 1.5 درجة مئوية يعود إلى الانبعاثات البشرية للغازات الدفيئة”.

الانبعاثات البشرية إل نينيو انتقال الحرارة المخزنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تغير الساعه

موعد بدء التوقيت الشتوي 2026 في مصر وتأخير الساعة 60 دقيقة وطريقة ضبط الهواتف

أعضاء النيابة الإدارية الجدد يؤدون اليمين القانونية

بالأسماء.. أعضاء النيابة الإدارية الجدد يؤدون اليمين أمام وزير العدل| صور

الدعاء

حكم الدعاء بـ «يا ساتر» و«يا ستار».. وهل يجوز نداء الله تعالى بهما؟

والد الشهيدة

بعد مشهد بكائه في الجنازة.. تركي آل الشيخ لوالد مضيفة الطيران: اعتبرني ابنك من الآن

الفريق طيار عمرو صقر قائد القوات الجوية

قائد القوات الجوية: قادرون على تنفيذ مختلف المهام في جميع الظروف لحماية الأمن القومي المصري.. فيديو وصور

هولندا

الشرطة الهولندية لـ «صدى البلد»: القبض على المواطن المصري أحمد ناصر تم بتهمة الاشتباه

الخطوط الجوية البريطانية

طوارئ في السماء.. طائرة بريطانية تطلق نداء استغاثة خلال رحلتها إلى البرتغال

شقيق عزة

شقيق عزة رمزي يروي تفاصيل علمه بوفاتها ويشكر الخارجية والسفارة المصرية

ترشيحاتنا

وزيرة الإسكان

وزيرة الإسكان تتابع موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية والمنصورة الجديدة

سعر العملات العربية

أبرزها الريال السعودي والدينار الكويتي.. سعر العملات العربية الآن

انقطاع المياه

بسبب أعطال مفاجئة.. انقطاع مياه الشرب عن ابني بيتك 6

بالصور

من الرولز رويس إلى لامبورجيني.. سعر ومواصفات السيارة هدية محمد سامي لـ مي عمر احتفالا بعيد ميلادها

سيارة مي عمر
سيارة مي عمر
سيارة مي عمر

موعد تغيير الساعة للتوقيت الشتوي 2026 في مصر

موعد تغيير الساعة للتوقيت الشتوي 2026 في مصر
موعد تغيير الساعة للتوقيت الشتوي 2026 في مصر
موعد تغيير الساعة للتوقيت الشتوي 2026 في مصر

قائد القوات الجوية: قادرون على تنفيذ مختلف المهام في جميع الظروف لحماية الأمن القومي المصري.. فيديو وصور

الفريق طيار عمرو صقر قائد القوات الجوية
الفريق طيار عمرو صقر قائد القوات الجوية
الفريق طيار عمرو صقر قائد القوات الجوية

التعب المستمر والدوخة.. علامات تكشف الإصابة بأنيميا نقص الحديد

التعب المستمر و الدوخة..علامات تكشف الاصابة بانيميا نقص الحديد
التعب المستمر و الدوخة..علامات تكشف الاصابة بانيميا نقص الحديد
التعب المستمر و الدوخة..علامات تكشف الاصابة بانيميا نقص الحديد

فيديو

سيارة مي عمر

من الرولز رويس إلى لامبورجيني.. سعر ومواصفات السيارة هدية محمد سامي لـ مي عمر احتفالا بعيد ميلادها

مرض غامض يضرب تركيا

مرض غامض يضرب تركيا! .. آلاف المصابين وتحذيرات عاجلة من مياه الشرب

الفريق طيار عمرو صقر قائد القوات الجوية

قائد القوات الجوية: قادرون على تنفيذ مختلف المهام في جميع الظروف لحماية الأمن القومي المصري.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: حرب أكتوبر 1973.. دروس القوة وحدود التفوق العسكري

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من يملك حق الاعتراض على أصدقاء شريك حياته؟

المزيد