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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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وعدنا ونفذنا.. محمود فوزي يكشف تفاصيل مشروع 30 يونيو التنموي

صدى البلد

أكد المستشار محمود فوزي، مدير الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أن المرشح عبد الفتاح السيسي وضع لنفسه مجموعة من الأهداف في التسع سنوات الماضية والمرتبطة بجهد كبير وعمل مستمر، فمثلاً: على مدار تسع سنوات أقامت الدولة 15 ألف مشروع لم يكونوا ضمن برنامج محدد، لكن تطلبهم تحقيق أهداف ومن ثم الرؤية اكثر مرونة، حيث تحدد أهداف ينبغي الوصول إليها عبر أكثر من برنامج  وأكثر من مشروع.


وواصل محمود فوزي، خلال لقائه ببرنامج “كلمة أخيرة” المذاع على شاشة ON من تقديم الإعلامية لميس الحديدي، "تاريخنا على مدار التسع سنوات يؤكد أننا وعدنا وانجزنا ونفذنا،  أن رؤية الرئيس محددة بتوقيتات وهي مدة الرئاسة على مدار ست سنوات قادمة".

ورداً على سؤال الإعلامية لميس الحديدي لماذا لم يخرج الرئيس عبد الفتاح السيسي إعلان رؤيته قال : " أعلنها  بالفعل  حينما قال سوف نستكمل معاً حلم 30 يونيو، والرئيس لديه  مشروع كبير اسمه "مشروع 30 يونيو التنموي" هدفه أن تعود مصر رائدة، اشتغلنا فيه 9 سنوات، ومستمرون فيه".

لا نقدم مرشحنا للمرة الأولى 

وعلقت الحديدي، قائلة في كل الانتخابات يخرج المرشح ويقول هذا برنامجي و لو قمتم بانتخابي سأحقق العديد ،ليرد قائلاً : "نحن لا نقدم مرشحنا أول مرة وقد يكون من المواقف الأخلاقية، أن الرئيس ترك الاختيار للناس ليروا ما يرون وهو يعمل منذ تسع سنوات ولديه إنجازاته وللناس الحكم والقرار".

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