حملة السيسي: الدولة تبذل جهودا كبيرة لتحسين حياة المواطنين

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إن حياة المصريين سوف تتحسن عندما يقوموا بالعمل و الإنتاج أكثر، مضيفًا: "ونحن نعمل مررنا بظرف استثنائي وهو جائحة كورونا، لكن مصر لم تقف مكتوفة الأيدي.. ثم قامت الحرب الروسية الأوكرانية وصاحبتها أزمة اقتصادية، ولم تتوقف مصر وكيفت أوضاعها طبقا لتلك الظروف".

وأوضح “فوزي”، خلال لقاء ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة ON ، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، "أن الدول تتعرض لتحديات، ويجب أن نعلم أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتحسين حياة المواطنين، ونحن في هالة مؤهلة لانطلاقة اقتصادية كبيرة، في ظل البنية التحتية التي تم عملها".



وواصل رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، “ هناك شواهد على صدق التنفيذ وقوة الإرادة، وبالتالي توقيت تنفيذ المشروعات سيكون مختصر وأقل”، موضحا أن مصر كان لديها بيئة طاردة للاستثمار، في ظل الأوضاع الأمنية التي كلفت الدولة كثيرًا، وهذا ما جعل الأمور الاقتصادية صعبة.

زيادة الإنفاق العام



وأشار إلى أن الدولة اتجهت إلى زيادة الإنفاق العام، وهذا كان له دور في خفض معدل البطالة في مصر من 13 إلى 7%، إضافة إلى أن نسبة الأرض المعمورة في مصر كان إلى 2014 تساوي 7%.. لكن في 2013 أصبحت 14 %..".



ولفت إلى أن هناك ملفات كثيرة لدى الدولة تحسنت مثل التعليم والصحة، وهناك ملفات أخرى هي أكثر ما يشغل المواطنين مثل القضية الفلسطينية، وكذلك الأزمة الاقتصادية.