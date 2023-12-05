باب الترشح مفتوح للكل.. حملة السيسي: مرشحنا له إنجازاته وشعبيته العريضة

رد المستشار محمود فوزى، رئيس حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي الذي وجهته له، أن البعض يرى أن المنافسة ضعيفة في الانتخابات خاصة أن المرشحين ينافسون الرئيس عبد الفتاح السيسي ولازم يكون من يترشح أمامه مستعدين قبلها بأعوام أو أن يكون له ظهير شعبي أو حزبي، ومع تضييق العمل على الأحزاب لم يفرز ذلك عن مرشحين يمتلكون فرصة لمنافسة قوية.

قال المستشار محمود فوزى خلال لقائه ببرنامج “كلمة أخيرة”، مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "أون": "أنا مختلف مع هذا الطرح أي أحد يفكر أن يخوض الانتخابات أمام مرشحنا يجب أن يفكر مرة واثنين، وذلك لسبب بسيط ان مرشحنا له إنجازاته وله شعبيته العريضة" .

وواصل رئيس حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي: "باب الترشح مفتوح أمام الكل وفق الشروط القانونية وكل من رأى في نفسه الفرصة سواء من ناحية التأهيل أو الاشتراطات القانونية اللازمة، استطاع التقدم للهيئة الوطنية للانتخابات وهي هيئة مستقلة"، مشددا على أنهم حملة انتخابية ليسوا مسؤولين عن المتقدمين للترشيح وكل من يجد في نفسه الفرصة والتأهيل فليتفضل ويترشح.



ورداً على ضعف الحياة الحزبية قال : علينا إدراك أين كنا وأين اصبحنا ؟ مرشحنا تسلم البلاد في عام 2014، كانت حالتها صعبه في ظل أوضاع صعبة، كان هناك إرهاب وضعف مؤسسات، بالإضافة للاقتصاد الضعيف وتراجع في الاحتياطي النقدي وكان يجب إعادة بناء الدولة في هذا المفهوم.

وأشار إلى أن كل هذه العوامل دفعت الإدارة المصرية لترتيب أولوياتها، سواء محاربة الإرهاب، أو بناء المؤسسات أو إقامة بنية أساسية متميزة تساعد على الانطلاقة للمستقبل، وفي مثل هذه الظروف لم تكن المشاركة السياسية هي الأولوية لدى الجميع والناس كانت تريد الاطمئنان على أمنها وسلامتها وعلى بلادها، و عاوزة لقمة العيش وفرص العمل.

ونوه، إلى أن المؤشرات تدل على القضاء على الإرهاب وبناء المؤسسات، وتحسن المؤشرات الاقتصادية.