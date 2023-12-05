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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حملة السيسي: نقاوم فكرة كسل المطمئن في الدعاية للانتخابات الرئاسية

صدى البلد

أكد المستشار محمود فوزى، رئيس حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي،  أهمية الانتخابات الرئاسية 2024، وأنها لها دلالات في ظل انعقادها في ظروف دقيقة تمر بها المنطقة الإقليمية.

وأوضح محمود فوزى، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج “كلمة أخيرة” المذاع على شاشة "أون"، أن مصر الآمنة والمستقرة المؤمن حدودها كانت ثمار جهد كبير وإرادة كبيرة من جهات عديدة، أهمها الإرادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يملك سجلاً حافلاً من الوطنية وحمل شرف العسكرية المصرية، والمؤسسات تحترمه وتقدره.

وأوضح رئيس حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، أن أهمية زيادة التصويت الشعبي في هذه الانتخابات لما له من رسالة مفادها أن اتجاه مصر في القضايا الإقليمية المحيطة بها هو محل تأييد المصريين.

كسل المطمئن

وعقب، : "لمسنا أن فيه ناس كتيره مطمئنة  لحال البلد وبالتالي لن تشارك، ومن ثم بدأنا نقاوم فكرة "كسل المطمئن"،  حيث أن المطمئن أحيانا  يكون مصاب بالكسل وبالتالي اعتبرنا مقولة أن الرئيس ناجح ناجح نوع من الدعاية السلبية"، و منافسة حملته في الانتخابات الحالية هي أرقام التصويت بالإضافة لمنافسة المرشحين الثلاث.

ورداً على سؤال الحديدي  من المرشحين الثلاث  تعتبرهم رقم مهم تنظرون إليه: " كلهم ناس أفاضل ونحترمهم ونقدرهم، ويجب أن ندرك حقائق الأمور أننا نتنافس مع مرشح له سجل،  وهنا الاختلاف عندما يكون المشرح له سجل والناس شاهدة على إنجازاته يختلف عن المرشح الذي يقدم نفسه لأول مرة ".

 

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