رئيس حملة السيسي: نعتمد على دعاية غير تقليدية ونستهدف فئة الشباب بالذات

أشاد المستشار محمود فوزى، رئيس حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، بما وصفه بمشهد الزخم الذي أحدثه المصريون في الخارج في عملية التصويت التي استمرت ثلاثة أيام بما يعكس ارتباطهم بوطنهم الأم ووطنيتهم، وهو مشهد يعكس بعض الدلائل والمؤشرات لما هو قادم في تصويت الداخل.

وأكد محمود فوزى، خلال لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي المذاع على شاشة ON، أن حملته سوف تواصل اللقاءات والأنشطة المختلفة، لافتا إلى أن كثير من الجهات الداعمة توجه دعوتها للحملة للمشاركة بفعاليات، وأنها تشارك بقدر المستطاع في تلك الفعاليات ولا تستطيع الحضور في كافتها، معقبا: “ الحملة جابت محافظات في فعاليات مختلفة مثل العريش والإسكندرية والشرقية والفيوم وسوف نتوجه لفعاليات في القاهرة” .



وأوضح رئيس حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، أن الحملة في ذات الوقت تعتمد على دعاية غير تقليدية وتستهدف فئة الشباب بالذات، و خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأنها قامت بزيارة بعض الجهات المستقلة احتراما وتقديراً لمكانها، مضيفا أن حملته طلبه منها دعوة وتشجيع المصريين على المشاركة الانتخابية.

وأشار، إلى أن الحملة أولت اهتمامًا كبيرًا خاصة للمصريين بالخارج، فحرصت على عقد 40 -50 لقاء فيديو كونفرانس لمصريين بالخارج، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالمصرين في الخارج، قائلاً : “ الحملة تواصلت على نحو مباشر مع أكثر من 750 مصريًا من المؤثرين في الأماكن التي يعيشون بها”.

جهود المصريين في الخارج

وشدد على حرص المصريين للإدلاء بأصواتهم في ظل ظروف الطقس السيء في بعض البلدان الأوروبية، قائلاً : “ رغم الطقس السيء قطع المصريون مسافات شاسعة بهدف المشاركة في التصويت سواء شباب أو نساء أو كبار السن، واتصال الحملة الرئيسية بالمصريين في الخارج بشكل مباشر لهم كان مفاجئ، وهو ما شجعهم على التصويت حيث توسعنا في عدد التوكيلات الصادرة للناس بما جعل الحملة تكسب الجميع”.