حملة السيسي الانتخابية تزور محافظة الفيوم .. ماذا فعلت هناك

شاركت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي برئاسة المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية، في المؤتمر الجماهيري لحزب حماة وطن بمحافظة الفيوم، وذلك بحضور وسام صبري وأعضاء هيئة مكتب الحملة الرسمي المركزي وأعضاء الحملة الفرعية بالمحافظة، وكذلك أعضاء الحزب في المحافظة وكبار الشخصيات العامة، وعدد كبير من الشباب والشيوخ ومختلف فئات المجتمع في الفيوم.

وجه المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي، الشكر لحزب حماة وطن على هذا المؤتمر الحاشد لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، معبرا عن سعادته بالجمع الحاشد لأهل الفيوم، مشيرا إلى أن القيادة السياسية اهتمت بتطوير البنية التحتية وخصوصا في المحافظات والقرى، وكانت لمحافظة الفيوم نصيبا فيها مثل مشروعات تطوير بحيرة قارون وتوفير خدمات الصرف الصحي لـ 88 قرية علي بحيرة قارون، بالاضافةً إلى مشروع حياة كريمة الذي استهدف 30 % من سكان المحافظة، بالإضافة إلى مشروعات تبطين الترع.

وأكد فوزي خلال المؤتمر أن المرشح الرئاسي بذل جهداً عظيما في كل القطاعات وعلى كل المستويات رغم التحديات التي تواجهها الدولة، وأن هذه الإنجازات تستوجب أن يصطف الشعب خلف قيادته الحكيمة.

ومن جانبه، ثمن الحزب خلال المؤتمر إنجازات المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وخصوصا في ملف مكافحة الإرهاب الذي ساهم في تحقيق الأمن والاستقرار لمصر، مؤكدين أنهم خرجوا جميعا في الميادين لتفويض القيادة السياسية في اتخاذ القرار المناسب للحفاظ على أمن مصر القومي، مشيرين أن مصر ليست وطن يعيشون فيه ولكنها تعيش فيهم، مشيدين بمبادرة القضاء على فيروسي سي، مؤكدين على أن المشاركة الإيجابية في الانتخابات انتصار لمصر وشعبها والقيادة السياسية، مثمنين دور الجاليات المصرية في الخارج التي قطعت مسافات طويلة للإدلاء بصوتهم في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، وأن المشاركة في الاستحقاق الدستوري واجب وطني.