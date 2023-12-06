أولادكم في أيدٍ أمينة|وزير التعليم: لسنا في نزاع مع الأسرة بسبب الثانوية العامة

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تريد للطالب أن يذاكر ويجتهد حتى يكون قيمة مضافة للمجتمع، مؤكدًا أن الطلاب في أيد أمينة والدولة حريصة عليهم.



وأوضح رضا حجازي، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه لابد أن يعلم الناس أن الامتحانات ليست نهاية المطاف، مستنكرًا وجود الأمهات أمام لجان الثانوية العامة من بداية الامتحان حتى نهايته.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أنه سوف نتغلب على هذه الثقافة في المرحلة القادمة لأن الوزارة هي شريك للأسر في تربية أبنائها.

لسنا في نزاع مع الأسرة المصرية



وعقب الدكتور رضا حجازي: لسنا في نزاع مع الأسرة المصرية، ولذا يحرص في بداية كل عام على الكشف عن نظام امتحانات الثانوية العامة، حتى لا تكون هناك مفاجأة للناس.