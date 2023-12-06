وزير التربية والتعليم يوجه رسالة لأولياء أمور طلاب الثانوية العامة

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن نتيجة الثانية العامة هذا العام كانت 1000 طالب فوق 95%، من الثلاث شعب، و 18 ألف من 90إلى 95%، مشيرًا إلى أنها قبل ذلك كانت تصل إلى 37%، ولهذا حرص على تهنئنهم بأنه يجب أن يفخروا بأنفسهم.

وأضاف، "حجازي"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه كان يوجد 10 أوائل علمي علوم و 10 علمي رياضة 10 أدبي 2 متفوقين، مشيرًا إلى أنه لجأ للتصحيح في السؤال المقالي في بعض الحالات لمدرس ثالث بسبب فارق نصف درجة بين مدرسين، وذلك لكونه حريصًا على مصلحة الطلاب، كما أن المركز القومي للامتحانات يحلل النتائج الإلكترونية ويأخذ منها نقاط القوة والضعف حتى يستفاد بها في التدريب.

ووجه رسالة للأسرة المصرية قال فيها: "حب ابنك وخاف عليه لأنه قبل الامتحانات بعض الأسر تضغط أكثر من اللازم على أبنائها، وأقول لهم إن النجاح في الحياة عمره ماكان بالنجاح في الثانوية العامة فقط، ولذا أجعل ابنك يدرس ما يحبه حتى يتميز فيه ولو تميز فيه سيكون مستقبله كبير جدًا".