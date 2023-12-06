رضا حجازي يكشف عن تحديات ملف التعليم خلال الفترة السابقة |فيديو

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم: "عجز المعلمين كان من أبرز التحديات التي واجهتنا في ملف التعليم في مصر، واستطعنا التغلب عليه جزئيًا في الفترة الماضية، من خلال ضخ 150 ألف معلم في 5 سنوات، وأيضًا ملف تطوير المناهج وكيفية تحقيقه مع تجارب عالمية ودولية، وفي النهاية اختيار من سينفذ هذا المنهج، ويجب أن يكون هناك معلمون خاضوا تدريبات مكثفة ومؤهلون بوثيقة معايير جديدة سيتم إطلاقها قريبًا، كما سيتم إجراء حوار مجتمعي حولها".

وأكد الدكتور رضا حجازي، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "ثقافة المجتمع أيضًا يعتبر من أكبر التحديات التي نواجهها، وذلك سيتم من خلال تعريف الأسرة المصرية بأهمية التعلم وامتلاك الابن للمهارات، حتى يستطيع المشاركة في المسابقات التي نطلقها كل فترة، ولا يكتفي بالشهادة فقط، فالتميز هو المطلوب في الوقت الراهن، ويجب على الإعلام أن يساعدنا في هذا الشأن".

وواصل: "نطمح أيضًا لبناء قدرات المعلمين والتنمية المهنية لهم باستمرار، وتكثيف عدد المدارس في مختلف أنحاء الجمهورية، والتعليم الرقمي الذي يعد من أبرز الملفات التي تهتم بها الدولة المصرية في الوقت الحالي".