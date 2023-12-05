رضا حجازي: طلاب التعليم الفني يتم حجزهم للعمل في الشركات قبل التخرج

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة بذلت مجهودات كبيرة في مكافحة الدروس الخصوصية، لكن الثقافة لدى المواطنين وأولياء الأمور مازالت متمسكة بها.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج "الشاهد" على شاشة "إكسترا نيوز"، أن ملف التعليم الفني يحتاج لأمرين، الأول تغيير الصورة الذهنية عن طالب التعليم الفني، الذي كان قديما مكانا لكل طالب لا يحصل على مجموع كبير، بينما في الحقيقة هو عماد التنمية، وهناك طلاب دخلوا التعليم الفني بمجموع أعلى من زملائهم في الثانوي العام.

وأوضح أن السبب الثاني هو أن تكون المدارس الفنية بجانب المصانع والشركات، ليتوفر التدريب للطلاب وفي الوقت نفسه تستفيد الشركات من مهاراتهم، والطلبة في مدارس التعليم الفني يتم حجزهم للعمل في الشركات قبل التخرج، ويمكن لطالب التعليم الفني أن يكمل تعليمه في الكليات التكنولوجية.

ولفت إلى أن مؤشر المعرفة العالمي صدر قبل أيام قليلة، وقفز ترتيب مصر إلى المركز 46 بدلا من 81 من بين 133 دولة، وهذا بسبب التقدم الذي طرأ على التعليم الفني، والدول الأوروبية محتاجة للعمالة الفنية الشابة