بيحب الحياة.. عماد رشاد: فاروق الفيشاوي اتفرض عليه الوحدة وهو مكانش بيحبها

أكد الفنان عماد رشاد، أن الفنان الراحل فاروق الفيشاوي اتفرض عليه الوحدة وهو مكانش بيحبها، معلقا “كان بيحب الحياة أوي واليوم مكانش بيكفيه وكان لازم يراعي صحته”.

وقال عماد رشاد، خلال لقاء له لبرنامج “كلام الناس”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أنه لم يتمكن حتى الآن من تجاوز ذكرياته معه، لدرجة أنه لا يزال يحتفظ بأدوية الفنان الراحل داخل ثلاجة غرفته، موضحًا أنه في كل مرة يحاول التخلص منها يتراجع لأنه غير قادر على ذلك.

تفاصيل نسيها هو نفسه

وتابع أن جميع المقربين منهما كانوا يعلمون حجم الصداقة التي جمعتهما، مشيرًا إلى أن فاروق الفيشاوي كان يتحدث عنه باستمرار في مختلف الجلسات، حتى إن كثيرين كانوا يعرفون عنه تفاصيل نسيها هو نفسه.