عماد رشاد: فاروق الفيشاوي حالة نادرة.. وفقدان الأصدقاء كان أمرًا صعبًا

أكد الفنان عماد رشاد أن رحيل الفنان فاروق الفيشاوي كان من أصعب المواقف التي مر بها، مشيرًا إلى أن فقدان الأصدقاء يمثل تجربة مؤلمة، خاصة عندما تكون الذكريات المشتركة جزءًا أساسيًا من الحياة.

وقال عماد رشاد، خلال لقاء له مع برنامج “كلام الناس”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، إن فاروق الفيشاوي كان «حالة نادرة»، مؤكدًا أن رحيله ترك أثرًا كبيرًا في نفوس أصدقائه ومحبيه، مضيفًا: «فقدان الأصدقاء شيء صعب، وكان بالنسبالي أمر صعب، خاصة إن ذكرياتي كانت معهم».

وكشف رشاد أنه لا يزال يحتفظ بعدد من مقتنيات الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، موضحًا أن هذه المقتنيات تمثل له قيمة معنوية وذكريات خاصة تجمعه بصديقه الراحل.

فاروق الفيشاوي صعب يتعوض وصعب يتعاد

وأشار إلى أن «فاروق الفيشاوي صعب يتعوض وصعب يتعاد»، مؤكدًا أن مكانته الفنية والإنسانية جعلته شخصية استثنائية يصعب تكرارها أو تعويض غيابها.