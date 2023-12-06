التصدي للغش.. وزير التعليم: قطعنا شوطا كبيرا في مواجهة الدروس الخصوصية

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه كان حريصًا على تغيير رؤساء اللجان في الثانوية العامة كل يومين، وذلك حتى لا يعتاد على الناس الموجودة ولضمان نزاهة الامتحانات.

وأضاف، "حجازي"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الطالب الذي يتم ضبطه وهو في حالة غش، كان يتم عمل محضر له ولكنه يكمل الامتحان بشكل عادي وذلك لضمان حقوقه حتى لو رفع قضية وخرج براءة فيكون قد ضمن حقه.

وتابع، أنه يوجد حراسة أمنية لتأمين عملية الامتحانات في الثانوية العامة ولحماية المعلمين والطلاب.

وأكد أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا في مواجهة الدروس الخصوصية ولكنها مازالت موجودة ولكن ثقافات الناس ستتغير.

وأشار إلى أنه لا يريد للمعلم أن يحتك بالطلاب حتى لا يحدث أن ينفعل عليه أحدهم وهذا حرصًا على سلامة الطلاب والمعلم في نفس الوقت.