باركود.. وزير التعليم يكشف كيف واجهت الوزارة إنكار الطلاب لكراسة إجابتهم

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن نظام "البابل شيت"، في الثانوية العامة الهدف منه هو تقليل العنصر البشري والاعتماد على التصحيح الإلكتروني.

وأضاف، "حجازي"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن بعض الطلاب كانوا يشتكون أن ورقة الإجابة الأولى الخاصة بالبيانات تخصهم أما باقي ورق الإجابة فليس لهم، مؤكدًا أن نظام البابل شيت هو نظام اختيار من متعدد ولا يوجد فيه مضاهه للخط ولذلك تم مواجهة هذه الظاهة بعمل باركود في الصفحة من فوق ومن الأسفل.

وأشار إلى أن إحدى الطالبات إدعت أن ورقة إجابتها من الأعلى تخصها أما باقي الأوراق لا تخصها وكانت لا تعرف قصة البار كود الثاني وذلك للتأكد من أن الورقة تخصها.