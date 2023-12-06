الحرس الثوري الإيراني يعلن احتجاز سفينتين و34 أجنبيا لتهريب الوقود

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، أنه احتجز سفينتين أجنبيتين تهربان 4.5 مليون لتر من الوقود.

وقال الحرس الثوري الإيراني في بيان له، إنه احتجز 34 أجنبيا كانوا على متن السفينتين الذان تم الإمساك بهم وهم يقومان بتهريب الوقود.

وعلي جانب آخر، قال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، إن انهيار إسرائيل بات قريبا جدا، وأن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت تعيش عزلة أكثر من أي وقت مضى.

وأضاف سلامي خلال مسيرة في طهران دعما لغزة: إن عملية طوفان الأقصى كانت انعكاسا للجرائم التي ارتكبتها أمريكا وفرنسا وألمانيا وإسرائيل ضد الشعب الفلسطيني الذي هجروه من أرضه منذ 75 عاما.

وأكد سلامي أن طوفان الأقصى أظهرت أن مساعدة الدول الأجنبية لا يمكن أن تنقذ إسرائيل من خطر الانهيار، مضيفا أن أي عمل من قبل واشنطن لن يمنع من انهيار إسرائيل.

وأشار إلى أن إسرائيل لم تعد قادرة على العيش بسلام وأمن وأصبح القلق جزءا لا يتجزأ من حياة اليهود.