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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نصائح فعالة لحماية الأطفال من التقلبات الجوية.. الماء والفيتامينات أبرزها

طرق فعالة تساعد الأمهات
طرق فعالة تساعد الأمهات في حماية الأطفال من التقلبات الجوية

مع انخفاض درجات الحرارة والتلقبات الجوية في فصل الشتاء، فأنه قد يصاب الأطفال بمشاكل صحية، كنزلات البرد، والاحتقان، أو الإنفلونزا.

 

طرق فعالة تساعد الأمهات في حماية الأطفال من التقلبات الجوية

 

وتشعر الأمهات بالخوف على اطفالها من التقلبات الجوية،ولكنهم يجهلون كيف يتعاملون بشكل سليم، وبالأخص مع الأطفال الرضع وعند الخروج من المنزل.

 

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وهناك بعض النصائح يمكن أن تساعد الأمهات في التعامل مع الاطفال أثناء التقلبات الجوية، وفقا لما نشر في “هيلث لاين” الطبي، ومن أبرزها ما يلي :

- ارتداء الملابس الثقيلة.

- تناول الوجبات الغنية بالبروتينات.

- تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات وأوميجا 3.

- تناول الفيتامينات والمكملات الغذائية.

- الحفاظ على رطوبة الجسم.

- شرب الماء بشكل منتظم.

- غسل الأيدى بالماء والصابون جيدًا.

 

طرق فعالة تساعد الأمهات في حماية الأطفال من التقلبات الجوية

 

_ غسل الأنف بمحلول ملحي.

- استخدام البخاخات لتقليل الإفرازات.

_ الحرص على شرب كميات كافية من الماء بشكل يومي.

-  تنظيف الأنف جيدًا  عند إنسدادها .

- تجنب وصول الأتربة إلى الصدر والجهاز التنفسي السفلي وإرتداء الكمامات .

- الحرص على تناول البرتقال وفيتامين سي.

- تجنب الخروج من المنزل خلال البرد والعواصف الترابية.

- ضرورة إغلاق نوافذ المنازل جيدًا.

- الاهتمام بنظافة أرضيات المنزل وجميع الأسطح.

- مسح الأرض بالمنظفات والمطهرات بشكل مستمر.

- ضرورة تناول الفواكه والخضراوات التي تعزز المناعة.

الامهات الاطفال التقلبات الجوية انخفاض درجات الحرارة فصل الشتاء

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