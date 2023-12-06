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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تعلن تدمير مستودع أسلحة لـ حلف الناتو في أوكرانيا

القوات الروسية
القوات الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن كشافة المجموعة القتالية الغربية الروسية توغلت في العمق الأوكراني ودمرت مستودعًا للأسلحة النارية لـ حلف شمال الأطلسي "الناتو" في اتجاه كوبيانسك، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "الطقس وعدم انتباه الخصم وقت قتاله يساعدنا على عبور خط التماس سراً إلى المناطق الخلفية، وفي كثير من الأحيان لا نواجه أي مقاومة، لأنهم لا يروننا أو بسبب قفزة سريعة وقتل المراقبين".

وأشارت وزارة الدفاع الروسية، أنه بعد إتمام المهمة وتدمير مستودع الأسلحة عاد الكشافة دون وقوع أي خسائر.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إحباط محاولة لنظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام 35 طائرة مسيرة، جرى تدمير 22 منها، واعتراض 13 أخرى فوق بحر آزوف وأراضي جمهورية القرم.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية: "أُحبطت الليلة محاولة لنظام كييف لشن هجوم إرهابي ضد أهداف على أراضي روسيا الاتحادية باستخدام طائرات مسيرة".

وأضاف البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي 22 طائرة مسيرة وجرى اعتراض 13 طائرة أخرى فوق بحر آزوف وأراضي جمهورية القرم".

ويواصل نظام كييف محاولاته لتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة، ضد المدنيين والمنشآت الحيوية في عدد من مقاطعات روسيا.

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