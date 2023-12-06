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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من روسيا ردا على العقوبات الأمريكية الجديدة

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة وروسيا

قال سفير روسيا لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف، إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ضد روسيا لا تحقق التأثير المطلوب، ولكنها تخلق مشاكل للشركات الأمريكية.

وأضاف أنتونوف تعليقا على العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على مواطنين وشركات من روسيا ودول أخرى، في بيان للسفارة عبر صفحتها على تليجرام: "العقوبات لا تجدي نفعا ضد روسيا. الاقتصاد الروسي يقف بثبات على قدميه ويتطور، وأي محاولات لإجبارنا  على تغيير سياستنا محكوم عليه بالفشل، وهذه حقائق واضحة يتفق عليها جميع المهنيين الحقيقيين".

ووفقا لبيان السفارة الروسية في واشنطن، فإن آلاف القيود المناهضة لـ روسيا تخلق مشاكل خطيرة للقطاع الخاص الأمريكي، والشركات والمؤسسات تخسر أموال ضخمة بسبب مغادرة السوق الروسية والتخلي عن موارد الطاقة لدينا، فضلاً عن السلع الأخرى". 

وتابع: "من أجل تحقيق أهداف سياستها الخارجية، فإن واشنطن باستخدام عصا العقوبات وتضحي بمصالح حلفائها - هذه المرة بلجيكا وقبرص وهولندا وألمانيا، ألا تفهم الولايات المتحدة حقًا أنها بهذه الطريقة تضر بعملتها "الدولار" الذي يجلس عليه الاقتصاد الأمريكي؟".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إنها أضافت 13 فردا و20 شركة إلى قائمتها السوداء لـ روسيا وبيلاروسيا. 

ووفقا لوزارة الخارجية الأمريكية، فمن بين الأفراد المدرجين على القائمة السوداء مواطنون من روسيا وبيلاروسيا وبلجيكا وهولندا والسويد، وتشمل قائمة الكيانات القانونية شركات من بيلاروسيا وقبرص وبلجيكا وهولندا والصين.

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