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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حظر 13 نوع تصدير.. تفاصيل الحزمة الـ 12 من العقوبات على روسيا

روسيا والاتحاد الأوروبي
روسيا والاتحاد الأوروبي

أفادت وكالة بلومبرج، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي يريد حظر صادرات الأدوات الآلية وأجزاء الآلات إلى روسيا كجزء من الحزمة الـ 12 من العقوبات.

ووفقا لبلومبرج، فقد اقترح الاتحاد الأوروبي أيضًا حظر تصدير المواد الكيميائية وبطاريات الليثيوم وأجهزة التحكم في درجة الحرارة ومحركات التشغيل ومحركات المركبات الجوية بدون طيار.

كما سيتم حظر واردات البروبان السائل ودرجات الحديد الخام وأسلاك النحاس والألمنيوم والرقائق والأنابيب كجزء من حزمة القيود الجديدة.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات النرويجية فرض عقوبات جديدة على روسيا لتنضم إلى الحزمة الحادية عشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي التي تم تقديمها سابقًا.

وقالت وزارة الخارجية النرويجية في بيان لها، إن حزمة العقوبات ضد روسيا، تتضمن فرض حظر على عبور السلع والتكنولوجيات عبر روسيا، والتي، قد تؤثر على نمو الإمكانات العسكرية والتكنولوجية الروسية أو تساعد في تطوير قطاعها الدفاعي، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

وأضافت أن العقوبات ستنطبق على منتجات صناعات الطيران والفضاء والسلع الفاخرة وأنواع معينة من الحديد والصلب، وبالإضافة إلى ذلك، فإنها تنص على فرض حظر على نقل المقطورات وشبه المقطورات المسجلة في روسيا.

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