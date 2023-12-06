أطلقتها روسيا.. أوكرانيا تعترض 41 طائرة مسيرة من طراز شاهد الإيرانية

أعلنت أوكرانيا، اليوم الأربعاء، اعتراض 41 طائرة مسيرة من بين 48 أطلقتها روسيا.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قالت القوات الجوية الأوكرانية، اليوم الأربعاء، إن روسيا أطلقت 48 طائرة بدون طيار هجومية خلال الليل على البلاد، مضيفة أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 41 طائرة قبل أن تصل إلى هدفها.

وأضافت القوات الجوية أن جميع هذه المسيرات كانت من طراز شاهد إيرانية الصنع.

ولم يذكر ما حدث للطائرات بدون طيار التي لم يتم إسقاطها أو ما إذا كانت هناك أي أضرار ناجمة عن الهجوم.

وفي وقت سابق، اعترف أندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بأنه بدون الموافقة على مساعدة أوكرانيا في الكونجرس الأمريكي، فإن كييف تواجه «خطر» الهزيمة في صراع مع روسيا.

وقال يرماك في حدث في معهد السلام الأمريكي: “سأعطيك إجابة محددة للغاية.. إذا تم تأجيل المساعدات التي تتم مناقشتها الآن في الكونجرس، على الرغم من أنني أردت أن أقول إذا لم يحدث ذلك، فهناك خطر كبير من أننا سنكون في نفس الموقف الذي نحن فيه الآن. وبالطبع، هناك احتمال كبير جدا أنه سيكون من المستحيل مواصلة تحرير الأراضي، وهذا ينطوي على خطر كبير من الهزيمة في هذا الصراع”.