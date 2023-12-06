جامعة عين شمس تنظم ندوة عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية

ينظم مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية برئاسة الدكتور حاتم العبد، اليوم الأربعاء الموافق ٦ ديسمبر ٢٠٢٣، ندوة بعنوان المشاركة في الانتخابات الرئاسية "تنمية الوعي الانتخابي تجاه العاملين بالجامعة" تحت شعار "جامعة عين شمس تنتخب".

تحت رعاية الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس ،الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس مجلس إدارة المركز وباستضافة كريمة من الدكتورة حنان كامل متولى عميد كلية الآداب.

يحاضر بالندوة الدكتور حاتم العبد مدير مركز بحوث الشرق الأوسط جامعة عين شمس ،السفير يوسف مصطفى زادة عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية ،الدكتور عبد الله المغازي عضو مجلس النواب ومعاون رئيس مجلس الوزراء السابق.

تأتى الندوة في إطار حرص جامعة عين شمس على تنمية الوعي السياسي للعاملين بالجامعة وحثهم على الواجب الوطني للإدلاء بأصواتهم، وذلك اليوم الساعة ١٢ ونصف ظهرا بقاعة المؤتمرات بكليه الصيدله.