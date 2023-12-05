زراعة الإسكندرية: إنتاج محاصيل ودواجن ولحوم مميزة لخدمة المجتمع وبأسعار مخفضة

قال الدكتور محمد بهي عميد كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، إن الكلية تعتبر من أهم الكليات التي تخدم البحث العلمي والمجال الزراعي والمجتمع السكندري بالعديد من المشروعات البحثية والبرامج المختلفة، بالإضافة إلى إنتاج محاصيل ودواجن ولحوم مميزة لخدمة المجتمع السكندري وبأسعار مخفضة.

وأوضح عميد زراعة بجامعة الإسكندرية، أن هناك أقساما ووحدات داخل كلية الزراعة لخدمة المجتمع السكندري منها وحدة الأعلاف والتسمين وهي تم إنشائها عام 1981 تهدف إلى تقديم خدمة مميزة للمجتمع السكندري من ذبح وتجهيز الذبائح لمنطقة الإسكندرية وإنتاج العجول والأبقار والجاموس وأضاحي العيد كما يوجد حدة مجزر إلي لتقديم خدمات الذبح وتدريب الطلاب الكلية وعنابر لإيواء الحيوانات الحية.

كما يوجد وحدة تشغيل الألبان اللحوم وهي وحدة إنتاجية تهدف إلى تنمية الإنتاج الحيواني وتدريب كوادر فنية متخصصة على إنشاء مشاريع إنتاج الألبان واللحوم بمعايير الجودة العالمية، بالإضافة إلى وحدة إنتاج الدواجن والأعلاف التي بدأت عام 2001 تهدف إلى تنمية الإنتاج الحيواني والتدريب على مشروعات إنتاج الدواجن بمعايير الجودة العالمية والمساهدمة في خدمة المجتمع وتطوير قطاع الإنتاج الداجني.

