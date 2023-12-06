عبد الحميد بسيوني: نريد الوصول إلى 20 نقطة قبل فترة التوقف الدولي.. فيديو

أعرب عبد الحميد بسيوني، المدير الفني لنادي طلائع الجيش، عن سعادته بتحقيق الانتصار على حساب فريق بلدية المحلة بعدفين دون مقابل، وذلك لحساب الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

وارتقى نادي طلائع الجيش إلى المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 14 نقطة، بعد خوضه 8 لقاءات في الدوري المصري هذا الموسم.

وقال بسيوني، خلال مداخلة مع الإعلامي هاني حتحوت، مقدم برنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»، «أنا سعيد بالانتصار، ونريد الوصول إلى 20 نقطة قبل فترة التوقف الدولي»، مضيفًا: «نحاول تحقيق المكسب في كل المباريات لكن هذا الأمر صعب».

وأكد بسيوني أنه لا توجد مباراة سهلة في الدوري المصري، متابعًا: «نحترم كل المنافسين ونجتهد لتحقيق الفوز في كل مباراة».

وتحدث مدرب طلائع الجيش عن أن اللاعب كريم طارق من العناصر المميزة، مضيفًا أنه سعيد بتسجيله اليوم أمام بلدية المحلة.

وعن سبب استبدال اللاعب في أحداث اللقاء، قال بسيوني: «كريم طارق أُصيب في العضلة الضامة واضطررنا لاستبداله».

