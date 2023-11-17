ريم بسيوني لـ صدى البلد: سعيدة بوصول روايتي للقائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد

أعربت الكاتبة ريم بسيوني عن سعادتها، بوصول روايتها "الحلواني.. ثلاثية الفاطميين" الصادرة عن دار نهضة مصر للنشر، للقائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد للكتاب في دورتها الحالية، مؤكدة على أنها جائزة مهمة جدًا في الوطن العربي.

الحقبة الفاطمية

قالت الدكتورة ريم بسيونى، في تصريحات خاصة لصدى البلد: إن رواية الحلواني من أحب الروايات لقلبها، لأنها تتناول الحقبة الفاطمية، وتحاول من خلالها أن تنهى عصور الإسلام المستقلة التي كتبت عنها من قبل، بدءا من العصر الطولوني في القطائع والعصر الفاطمي في هذه الرواية والعصر المملوكي.

عصور إسلامية مستقلة

وأضافت ريم: صدور هذه الرواية كان مهما ليكتمل الحديث عن العصور الإسلامية المستقلة، بعدما كتبت من قبل عن العصر الطولوني ودولة المماليك، خاصة وأن العصر الفاطمي مهم للغاية وشهد أحداثا مهمة في تاريخ مصر.

أوضحت أن الرواية تتحدث عن ثلاثة شخصيات مهمة، الأول هو جوهر الصقلي القائد الفاطمي الذى فتح مصر، والثاني الوزير بدر الجمالي والذى لم يكتب أحدا عنه من قبل، وكذلك القائد صلاح الدين الأيوبي، الذى يظهر في آخر الرواية، وتطرق لأحداث ربما تاريخية غير مشهورة مثل دخول الصليبين حتى حدود القاهرة، وحريق الفسطاط الذى فعله الوزير شاور فى وقت الحروب الصليبية.

فخر كبير



وأكدت أن وصول الرواية للقائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد للكتاب، فخر كبير بالنسبة لها، ودفعة جديدة لاستكمال مسيرتها الأدبية، والكتابة التاريخية.

من هي ريم بسيوني؟



ريم بسيونى كاتبة وروائية مصرية، أستاذة في الجامعة الأمريكية، فائزة بجائزة ساويرس الأدبية عن روايتها "الدكتورة هناء"، وجائزة أحسن عمل مترجم في الولايات المتحدة الأمريكية عن روايتها "بائع الفستق" وجائزة نجيب محفوظ للأدب من المجلس الأعلى للثقافة عن روايتها "أولاد الناس ثلاثية المماليك"، كما فازت بجائزة التفوق فرع الآداب.



ويتميز أسلوب كتابة ريم بسيوني بالبساطة، والوضوح الشديد، لغتها عذبة وسهلة، وتستخدم مفردات وألفاظا بسيطة في كتاباتها، لإيصال أفكارها العميقة للقارئ بانسيابية شديدة وسلاسة، كما أن رواياتها تمتاز بالإثارة والتشويق.