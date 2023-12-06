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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

عبدالحميد بسيوني: أتمنى تدريب الزمالك ومنتخب مصر

صدى البلد

أشاد عبدالحميد بسيوني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، بقدرات أحمد عبدالرؤوف مدرب بلدية المحلة مشيرا إلى أنه رائع، عقب مواجهة الفريقين بالدوري.

 

وتابع بسيوني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "الفوز ضد بلدية المحلة جاء بجهد اللاعبين رغم صعوبة المباراة، وتعاهدنا على عدم المنافسة على الهبوط وتحقيق مركز متقدم".

 

وأضاف عبدالحميد بسيوني: "اللاعبين قدموا مستويات مميزة وهناك حالة استقرار داخل النادي، وقدمنا مردود فني جيد ونسعى لاستمراره فيما تبقى من الموسم".

 

واستطرد مدرب طلائع الجيش: "ندخل كل مباراة بخطة حسب ظروفها، والطريقة التي تناسب منافسنا ولا نملك نمط واحد، وبلدية المحلة لديها قدرة في الضغط العالي، وكان يجب علينا إيقاف هذا الأمر لتقليل الفرص ونواجهه بنفس الطريقة".

 

وقال: "ثلاث نقاط هامة في الدوري، وترتيب الدوري خادع بالنسبة لنا ولا أنظر إليه في تلك الفترة، وسوف نحدد أهدافنا بالموسم عقب نهاية الدور الأول ولكن نسعى لتحقيق مركز مميز".

 

واختتم: "تحدثت مع إدارة طلائع الجيش ولها حق أمور التعاقد وإذا وجد عرض لأي لاعب في يناير للرحيل وهناك استفادة للنادي سوف يتم الموافقة عليه، ونملك جميع السيناريوهات وأتمنى بكل تأكيد تدريب الزمالك ومنتخب مصر".

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