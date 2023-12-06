ندوات "انزل شارك.. صوتك أمانة" بأسوان لتوعية المواطنين للمشاركة في الإنتخابات الرئاسية

تحت شعار " أنزل شارك ... صوتك أمانة " ، واصلت وحدة السكان بمحافظة أسوان بالتعاون مع المحليات تنفيذ سلسلة من الندوات التعريفية بمختلف المراكز والمدن.

ويأتي فى إطار جهود محافظة أسوان بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء هشام آمنة والجهات المعنية لتفعيل دور الإستراتيجية القومية للسكان وربطها بجهود التنمية ، وبناء على تعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان .

ويأتي تنظيم الفعاليات بهدف توعية المواطنين وحثهم على المشاركة الايجابية للإدلاء بأصواتهم فى الإنتخابات الرئاسية والمقرر إنعقادها أيام ١٠و ١١ و١٢ ديسمبر الجاري، بإعتبار ذلك حق كفله الدستور وواجب وطنى على كل مصرى ومصرية لإبداء رأيه وصوته بكل حرية لإستكمال مسيرة التنمية الشاملة .

وتم تنفيذ الندوات بإشراف من المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام للمحافظة ، وبمتابعة من الدكتورة فاطمة الزهراء رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية ، وبمشاركة من اللجان الفرعية لوحدة السكان بقيادة رانيا مغربى .