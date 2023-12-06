الاستحقاق الدستوري.. جامعة عين شمس تنظم ندوة لتنمية الوعي الانتخابي لدى الطلاب

نظم مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية بجامعة عين شمس ، برئاسة الدكتور حاتم العبد، ندوة بعنوان المشاركة في الانتخابات الرئاسية : تنمية الوعي الانتخابي تجاه العاملين بالجامعة تحت شعار "جامعة عين شمس تنتخب".

حاضر بالندوة الدكتور حاتم العبد، مدير مركز بحوث الشرق الأوسط جامعة عين شمس ،السفير يوسف مصطفى زادة، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية ،الدكتور عبد الله المغازي، عضو مجلس النواب ومعاون رئيس مجلس الوزراء السابق.

ورحب الدكتور حاتم العبد، مدير مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية بالضيوف و الحضور، مؤكدا على أهمية المشاركة الفعالة والإيجابية في الانتخابات الرئاسية والتي هي حق دستوري وواجب وطني واستحقاق دستوري مهم في مسار الدولة المصرية من أجل تدعيم دولة مدنية ديمقراطية حديثة، واستكمال بناء الجمهورية الجديدة التي هي حُلم لجموع المصريين.

وفي كلمة الدكتور عبد الله المغازي، عضو مجلس النواب ومعاون رئيس مجلس الوزراء السابق أكد على فخره الشديد بتواجده في رحاب جامعة عين شمس مشيرا الى ان أهم ضمانة للانتخابات الرئاسية، تحققت في الإشراف القضائي كأحد أهم مخرجات الحوار الوطني، لافتا إلى أن وجود رجال القضاء يحقق ثقة كبيرة للناخبين في العملية الانتخابية وذلك بصفتها جهة محايدة ومستقلة تماما، موضحا أن الهيئة كفلت وأتاحت آليات الرصد والمتابعة المخالفات ، كما أشار سيادته إلى ضمانه أكثر أهمية وهي المواطن المصري نفسه وهو ضمانة أساسية لمعرفه ما يدور في العملية الانتخابية من خلال متابعة الانتخابات من خلال منظمات المجتمع المدني.

فيما أكد السفير يوسف زادة، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية على أهمية المرحلة السياسية التي تمر بها مصر وأن مشاركة المواطنين في الانتخابات الرئاسية تعد واجبا وطنيا واستحقاقا دستوريا ويتعين على جميع المواطنين المصريين في الداخل والخارج المشاركة فيه بفاعلية وكثافة من أجل المساهمة في رسم خريطة مستقبل مصر واختيار قياداتها السياسية بإرادة حرة ومستقلة .

وأشار إلى أهمية الرقابة الخارجية على الانتخابات من المنظمات الدولية وهو ما يؤكد للمجتمع الدولي على شفافية الانتخابات ونزاهتها.



وفي نهاية الندوة تم فتح باب المناقشة بين السادة الضيوف والحضور مما أثرى الحوار .