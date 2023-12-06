بعد قرار أوبك+.. انخفاض كبير في أسعار النفط العالمية

استمرت أسعار النفط في الانخفاض اليوم، الأربعاء، حيث وزن المستثمرون فعالية قرار أوبك+ تخفيض إنتاج النفط، فضلا عن مخاوف تدهور الطلب في الصين.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 63 سنتا أو 0.82% إلى 76.57 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:11 بتوقيت جرينتش.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 58 سنتا أو 0.8% إلى 71.74 دولار للبرميل.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على تخفيضات طوعية في الإنتاج بنحو 2.2 مليون برميل يوميا للربع الأول من عام 2024 في أواخر الأسبوع الماضي.

وأضاف مسئولون سعوديون وروس هذا الأسبوع أن التخفيضات قد تمدد أو تتعمق إلى ما بعد مارس.