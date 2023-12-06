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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تجدد دعمها لـ إسرائيل في عدوانها على غزة لكن بشرط

جون كيربي
جون كيربي

كشف منسق الاتصالات الاستراتيجية للبيت الأبيض جون كيربي، أن واشنطن أبلغت إسرائيل  بمواصلة دعم عملياتها في غزة، لكنها "تريد التأكد من أخذها بالاعتبار أرواح المدنيين قدر الإمكان".

وقال كيربي لقناة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية، إن بلاده لا تزال تمرر المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة، وتحاول زيادتها للمستوى الذي كانت عليه خلال توقف القتال..

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وأضاف أن “واشنطن تعتقد أن 8 أمريكيين ما زالوا محتجزين لدى مسلحين في قطاع غزة”، لافتًا إلى أن بلاده تعمل باستمرار مع شركائها في المنطقة لإعادة الهدنة الإنسانية وإخراج الرهائن.

وفي وقت سابق، نقلت شبكة “سي إن إن” الأمريكية عن مسئولين أمريكيين قولهم إنهم يتوقعون أن يستمر الهجوم البري الإسرائيلي على جنوب غزة، عدة أسابيع قبل أن تنتقل إسرائيل، ربما بحلول يناير، إلى استراتيجية تستهدف بشكل مركز عناصر وقادة محددين من حماس.

ولفت مسئول أمريكي إلى أن البيت الأبيض يشعر بقلق عميق بشأن الكيفية التي ستتطور بها العمليات الإسرائيلية خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

أمريكا تحذر إسرائيل..والسبب 

وبحسب المصادر، حذرت الولايات المتحدة إسرائيل في محادثات "جادة ومباشرة"، من أن القوات الإسرائيلية "لا يمكنها تكرار التكتيكات المدمرة التي استخدمتها في شمال غزة، وعليها بذل المزيد من الجهد للحد من خسائر المدنيين".

وتابعت المصادر أن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل بذلك مع تحول الرأي العام العالمي بشكل متزايد ضد عمليتها البرية، حيث أصبح مقدار الوقت المتاح لإسرائيل لمواصلة العملية في شكلها الحالي والاحتفاظ بدعم دولي ذي معنى يتضاءل بسرعة.

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