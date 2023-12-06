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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ولاية ألمانية تجعل الاعتراف بـ إسرائيل شرطا للحصول على جنسيتها| تفاصيل

الجنسية الألمانية
الجنسية الألمانية

أفادت وكالة الأنباء الألمانية، بأن ولاية ساكسونيا أنهالت في شرقي ألمانيا بدأت في تطبيق تقديم طلب إلى المتقدمين للحصول على الجنسية الألمانية يطلب منهم الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود.

ووفقا لوكالة الأنباء الألمانية، ينص المرسوم على أن حق إسرائيل في الوجود هو "Staatsräson" أو "سبب الدولة" لـ ألمانيا.

وجاء في المرسوم أن الحصول على الجنسية الألمانية يتطلب الالتزام بحق إسرائيل في الوجود، ويضيف أنه يجب على المتقدمين أن يؤكدوا كتابيا أنهم يعترفون بحق إسرائيل في الوجود ويدينون أي جهود موجهة ضد وجود دولة إسرائيل.

وقالت وزيرة داخلية ولاية ساكسونيا-أنهالت، تمارا زيشانج، في الرسالة الموجهة إلى مدن ومقاطعات الولاية، إنه خلال عملية التجنيس، يجب الانتباه إلى ما إذا كانت هناك مؤشرات على وجود مواقف معادية للسامية.

وأضافت الوزيرة أنه يجب رفض الجنسية إذا قام المتقدمون بأعمال تتعارض مع النظام الديمقراطي الحر، بما في ذلك الجرائم المعادية للسامية وإنكار حق إسرائيل في الوجود.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، صرح المسئولون الألمان مراراً وتكراراً بأن أمن إسرائيل هو "سبب الدولة" بالنسبة لـ ألمانيا.

وفي خطاب ألقاه أمام البوندستاج، البرلمان الألماني، قال المستشار الألماني أولاف شولتس: "في هذه اللحظة، لا يوجد سوى مكان واحد لـ ألمانيا. وهذا هو الجانب الإسرائيلي".

وأضاف المستشار الألماني: "هذا ما نعنيه عندما نقول أن أمن إسرائيل هو سبب وجود ألمانيا".

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