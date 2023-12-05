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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

برلين في ورطة.. ألمانيا معرضة لعدم الوفاء بألتزاماتها الدولية بسبب الميزانية.. تفاصيل

ألمانيا
ألمانيا

أعربت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الثلاثاء، عن أملها في أن يتمكن مجلس الوزراء الألماني من الموافقة على ميزانية 2024 في أقرب وقت ممكن حتى تظل برلين شريكًا دوليًا موثوقًا به، وتستمر في تقديم المساعدة لـ أوكرانيا.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية: "ستظل ألمانيا شريكا دوليا موثوقا به، لأن الأمن في العالم يمثل مساهمة في أمننا أيضا، خاصة على خلفية الوضع في أوكرانيا".

وأضافت بيربوك: "سنقدم هذا الدعم طالما أن أوكرانيا بحاجة إليه".

ووفقا عنها وكالة الأنباء الألمانية، فإن المستشار الألماني أولاف شولتس أكد أن برلين "لن تخفض دعمها لـ كييف، بل على العكس.

وتتعرض الحكومة الألمانية لضغوط بسبب الحكم الأخير الذي أصدرته المحكمة الدستورية الفيدرالية، والذي منعها من إنفاق 60 مليار يورو على المشاريع المناخية والبيئية. 

وكانت الأموال مخصصة في الأصل لمكافحة الوباء، لكن حكومة شولتس أعادت تخصيصها لصندوق جديد في نهاية عام 2021. 

وقضت المحكمة بعد عامين تقريبا بأن القرار غير دستوري، وبذلك سيتعين على الحكومة الألمانية الآن إيجاد بديل لهذه الأموال لتمويل المشاريع التي تم الاتفاق عليها بالفعل.

وفي نوفمبر، أفيد أن الحكومة الألمانية تخطط لزيادة المساعدات العسكرية لـ أوكرانيا من 4 مليارات إلى 8 مليارات يورو في عام 2024.

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