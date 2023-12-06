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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رمز وطني| إطلاق اسم عادل إمام على كوبري بـ تقاطع صلاح سالم

عادل إمام
عادل إمام

تقديرًا لما قدموه فى سبيل الوطن وافق المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة برئاسة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على إطلاق أسماء عدد من شهداء الوطن ورموزه على بعض مدارس العاصمة والمشروعات التي تنفذها الدولة وهم اسم العميد إبراهيم الرفاعي علي كوبرى العاشر سابقا بحي المعادي.

إطلاق اسم الفنان عادل امام على كوبري في صلاح سالم 

بالإضافة إلى اسم الفريق محمد سعيد الماحي على الكوبري الواقع بطريق صلاح سالم أعلى طريق الفسطاط جنوب نادي الابطال بمصر القديمة ، وإطلاق اسم  المستشار عبد المجيد محمود على محور شمال شارع ٩ بالمقطم ، وإطلاق اسم الفنان عادل إمام على الكوبري الواقع بتقاطع صلاح سالم مع طريق السكة البيضاء جنوب دار المركبات .

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البطل الشهيد رائد شرطة محمد أنور جمعة عبد الكريم على مدرسة الهلال الأحمر


كما وافق المجلس على إطلاق اسم البطل الشهيد رائد شرطة محمد أنور جمعة عبد الكريم على مدرسة الهلال الأحمر التجريبية لغات بإدارة البساتين التعليمية ، والبطل الشهيد مقدم شرطة احمد كمال شعلان على شارع الرشاد بحى المطرية،  والبطل الشهيد ماجد أحمد عبد الرازق على الطريق الذى يربط محور الأوتوستراد بمحور حسب الله الكفراوي بالبساتين .

 

والبطل الشهيد مساعد شرطة محمد على صابر على على شارع سليمان عبد الجواد بحدائق القبة،  والبطل الشهيد شريف حجاج مناع على مدرسة السلحدار بمصر الجديدة، واسم م. حسن رشدان على الشارع المار بأرض حديقة المشتل بمصر الجديدة،  واسم د. ياسين عبد الغفار على شارع عمارات هيئة التصنيع المتفرع من مكرم عبيد بشرق مدينة نصر.

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