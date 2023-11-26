سؤال مفاجئ| بعد تداول آخر شائعة عنه.. تطورات الحالة الصحية لـ عادل إمام

تصدر اسم الزعيم عادل إمام تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تردد شائعة تعرضه لوعكة صحية شديدة وتدهور حالته الصحية.

عادل إمام

تطورات الحالة الصحية لعادل إمام

كشف الناقد الفني طارق الشناوي، تطورات الحالة الصحية للزعيم عادل إمام، متمنيًا عودته للعمل الفني مجددًا.

أكد طارق الشناوي في تصريحات تليفزيونية، أن الزعيم عادل إمام أيقونة الفن المصري ومدرسة خاصة في التاريخ الفني لدى مصر والعالم العربي، كاشفا عن أنه يطمئن على حالته الصحية من شقيقه الأصغر المنتج عصام إمام.

وقال طارق الشناوي: عصام شقيق عادل إمام الأصغر بيطمني عليه ولو كتبت حاجة عنه يقولي عادل قرأ الموضوع ومبسوط وأتمنى يعود للعمل الفني من جديد، مؤكدا أنه أكثر ناقد وجه نقدا لعادل إمام في أعماله الفنية.

ماذا قال عادل إمام؟

قال الزعيم عادل إمام، في تصريحات إعلامية ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر شاشة قناة mbc مصر، “أنا عاوزك تقولي غلاوتي عندكم قد إيه؟”

وتابع الزعيم، "كل شوية يطلعوا إشاعة إني اعتزلت، ومرة أني تعبان ومرة أني توفاني الله، يا جماعة أنا بخير".

وتعد هذه المكالمة هي آخر ظهور إعلامي للزعيم عادل إمام منذ عدة أشهر.

شائعة الزهايمر

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي قبل عام تقريبًا، بشائعة تفيد بإصابة الزعيم بمرض "الزهايمر"، لكن تم نفي هذه الأخبار على الفور.

وأوضح حينها، شقيق الزعيم عصام إمام في تصريحات صحفية، أن عادل إمام بصحة جيدة ولا يعاني من أي مرض، كما أنه يستعد لفيلم جديد مع نجله الفنان محمد إمام.

عادل إمام

شائعة طبع صورته على الجنيه

ومن أكثر الشائعات فكاهة هي شائعة طبع صورته على الجنيه المصري، وذلك في أثناء عرض مسرحيته الواد سيد الشغال، وقيل أنه سيقوم بسداد ديون مصر مقابل وضع صورته على الجنيه.

شائعة إصابته بكورونا

أيضًا انتشرت أثناء انتشار فيروس كورونا شائعة حول إصابته بالفيروس، وأعرب المنتج عصام إمام، حينها عن استيائه من انتشار الشائعة قائلًا: "إنفلونزا يا جماعة!.. ليه نحولها لكده ونلاقي كلام غير صحيح عن أن حالته حرجة ومستشفيات؟".

وتابع: "الراجل أسعد الناس خمسين سنة"، معربًا عن استيائه مما ينشر من أخبار كاذبة تؤذي أولاده وأحفاده، على مواقع التواصل الاجتماعي.