شاهد .. احتفال إمام عاشور ولاعبي الاهلي بالفوز على ميدياما الغاني

احتفل إمام عاشور ولاعبو الأهلي بعد الفوز على ميدياما الغاني بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت على استاد السلام في افتتاح مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا .

واحتفل عاشور ولاعبو الفريق مع الجمهور الذى هتف بشكل جنونى فى محاولة لدعم فريقه وفرحتهم بالفوز على ميدياما الغاني بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة .

وبهذا الفوز اعتلى النادي الأهلي صدارة المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، وجاء خلفه شباب بلوزداد الجزائري بنفس الرصيد، وجاء ثالثا ورابعا ميدياما الغاني ويانج أفريكانز التنزاني دون نقاط.

تضم المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال إفريقيا والتي تضم الأهلي كلًا من ميدياما الغاني ويانج أفريكانز التنزاني هذا بجانب شباب بلوزداد الجزائري.