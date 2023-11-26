رانيا يوسف: شربت سيجارة في حمام المدرسة وصليت صلاة المسلمين في الكنيسة

قالت الفنانة رانيا يوسف، إنها تعلمت في مدارس راهبات وكانت تصلي صلاتها في الكنيسة، كما أن هناك نجم يغار منها وقام بحذف نصف مشاهدها في أحد الأعمال التي شارك الثنائي فيها سوياً.



وتابعت رانيا يوسف خلال مقابلة تليفزيونية في برنامج كتاب الشهرة مع الإعلامي اللبناني علي ياسين عبر فضائية الجديد، قائلة: كنت في مدرسة راهبات وكنت بصلي صلاة المسلمين في الكنسية علشان مفيش مسجد، وجاتلي فترة قرأت جزء كبير من الإنجيل، وأول مرة شربت سيجارة كان في حمام المدرسة واترفدت 3 أيام.

وتابعت رانيا يوسف: رفضت أن بناتي يدرسوا في مدارس بنات، لأن مشكلة المدارس دي بعد ما بنخرج للمجتمع بنقابل الراجل والست ومبنبقاش عارفين نتعامل والخجل كان عندي كتير أوي بسبب تربية الراهبات.

وأشارت رانيا يوسف إلى أن هناك نجم كان يغار منها ويغار من أي امرأة جميلة وهناك نجم آخر حذف نصف مشاهدها كونه المتحكم في المخرج وبطل العمل.



واختتمت رانيا يوسف أنها لا تحب الشو وكثرة الأحاديث عنها كما تعرضت للخيانة أكثر من مرة.